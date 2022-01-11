Перед записом новорічного звернення до росіян у Володимира Путіна стався нещасний випадок у туалеті.
Про це в ефірі Ехо Москви повідомив російський політолог Василь Соловей.
Користувачів мережі насторожило пальто російського президента, яке під час запису дивно облягло тіло Путіна.
Політолог висунув нову версію казусу, припустивши, що у Путіна, імовірно, стався інцидент у вбиральні. Глава Кремля, заявив Соловей, упав у туалеті та сильно забився.
Читайте також"Буде боляче": у мережі від імені зеків пригрозили розправою двом педофілам з РФ (відео)"У нього в двох ребрах були тріщини. І в нього під пальтечком була пневмоподушка, щоб йому було легше говорити", – висловився публіцист.
Торік Путін "вийшов" у новорічний ефір російського телеканалу без голови.
Один з відповідальних за випуск відео випадково збільшив масштаб обличчя російського президента, через що голова очільника Кремля "вилізла" з екрана.
Через декілька хвилин трансляцію перервали та перебили ефір музикою.
На телеканалі "Путіна без обличчя" пояснили технічними неполадками.