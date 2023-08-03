Її мати пов'язує смерть дочки з "холероподібною інфекцією".

Впливова російська інфюенсер-сироїд Жанна Д'арт померла у віці 39 років. Жінка померла від голоду та виснаження.

Видання Independent пише, що справжнє ім'я блогерки Жанна Самсонова. Відзначається, що росіянка "померла від голоду та виснаження" після того, як харчувалася виключно в рамках "сироїдної веганської дієти" в Малайзії.

За словами її матері, останні чотири роки Самсонова їла "сиру" веганську їжу, вживаючи лише "фрукти, паростки соняшнику, фруктові коктейлі та соки". При цьому жінка пояснила смерть дочки "холероподібною інфекцією".

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Офіційна причина смерті блогерки поки не повідомляється. За повідомленнями місцевих ЗМІ, жінка перебувала в турі по Південно-Східній Азії, коли померла в Малайзії 21 липня.

Одна з подруг Самсонової розповіла, що вона "виглядала змученою, з опухлими ногами, з яких текла лімфа", коли вона зустріла її в Шрі-Ланці кілька місяців тому.

"Вони відправили її додому лікуватися. Однак вона знову втекла. Коли я побачив її на Пхукеті, я був в жаху. Я жив поверхом вище її і кожен день боявся знайти вранці її бездиханне тіло. Я переконував її звернутися за медичною допомогою, але вона цього не зробила", - розповів друг та сусід загиблої.

Перед смертю Самсонова не з'являлася в соціальних мережах близько семи тижнів. Її останній пост в Instagram - це відео з фруктами дуріан.

"Знову ця казкова пора року - сезон дуріана в Таїланді!" - написала вона в коментарі до ролика. "Прокинься та відчуй запах дуріана! Для всіх вас, любителів дуріана, хіба це не найкраще? А для тих, хто ще не відчув радість від дуріана, вас чекає дика пригода!"

Як повідомляє New York Post, Самсонова опублікувала пост в Instagram за два тижні до смерті 21 липня.

"Життя безглузде, але варто жити, якщо ви визнаєте, що це безглуздо", - написала вона.

Варто відзначити, що у Самсонової було трохи більше 16 тисяч підписників в Instagram та понад 20 мільйонів переглядів в TikTok.

Росіянка померла від виснаження - останні новини

18 березня 2021 року в Москві 19-річна дівчина, яка мріяла стати моделлю, померла від анорексії. Дівчинка почала голодувати ще в підлітковому віці, тому що її фігура не відповідала модельним параметрам, і до 15 років вона заробила анорексію, а в 17 лягла через це в лікарню.

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