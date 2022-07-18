Російський військовий розуміє, що РФ не хоче забирати його з полону.

Захоплений у полон окупант зі сміхом розповів, що став "непотрібним" Росії. Військового не забирають з України. Щобільше, йому знизили зарплату. Командування навіть не приховує причин - окупанту стали менше платити, адже він потрапив у полон.

Про це розвідник Андрій Флеєр розповів у інтерв'ю українському блогеру Володимиру Золкіну.

Окупант базувався в Чорнобаївці. Він згадує, що звідти РФ "Уралами" вивозила останки своїх "двохсотих". Полонений російський сержант, спочатку відмовлявся від інтерв'ю. Він боявся що вдома за це його покарає ФСБ. Однак незабаром військовий передумав і сам попросив про розмову на камеру, так він сподівається скоріше потрапити назад у РФ, так про нього можуть згадати.

Коли окупант подзвонив своїй родичці, він зі сміхом пояснив, чому РФ не забирає його з полону. За словами росіянина, він просто став "непотрібним" своїй країні.

Родичка розповіла, що військовому навіть знизили зарплату. РФ вважає, що не потрібно виплачувати обіцяні гроші тим, хто вже потрапив у полон. Окупант повністю розчарований, він шкодує про своє рішення відправитися в Україну і просто хоче скоріше опинитися вдома. Однак РФ не поспішає його обмінювати та забирати. Полонений дізнався, що його немає в списках на обмін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ відправляє бурятів-відмовників в СІЗО під Луганськом і не дає їм повернутися додому.

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