Популярний український рок-гурт записує альбом польською мовою (відео)

Нещодавно гурт оприлюднив першу пісню з альбому "Tańcz".

Популярний український рок-гурт "Антитіла" записує польськомовний альбом. Нещодавно гурт оприлюднив перший польськомовний сингл "Tańcz", який по суті є перекладеною на польську мову піснею "Танцюй", яка вийшла у 2016 році.

Перше польськомовне відео оприлюднено на офіційному Youtube-каналі гурту.

"Антитіла", один з найпопулярніших рок-гуртів України, записує свій черговий альбом польською мовою. Трейлером цього проекту є сингл "Tańcz", - йдеться у повідомленні гурту.

Зазначається, що спочатку пісня мала бути присвячена Києву, але від такої ідеї відмовилися, присвятивши її всі мегаполісам світу.

Читайте такожYuna-2018: екс-конкурсант на Євробаченні O.Torvald поділився грандіозними планами

"Спочатку ця пісня мала бути про нашу столицю, але під час створення музики вирішили, що вона про кожен мегаполіс - Київ, Варшава, Берлін, Токіо... Це, в своїй основі, має бути гімн, який співають на бетонних вулицях, захоплення сучасними містами", - розказав лідер гурту Тарас Тополя.

Створювати текст пісні допомагав польський журналіст Гжегож Стех з Варшави. Пісня записувалася у Варшаві.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч гурт "Антитіла" був номінований на премію "Yuna" у категорії кращий рок-гурт, однак переміг у категорії вкотре гурт "The Hardkiss".