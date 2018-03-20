Харків стоїть у заторах через зйомки фільму про британського журналіста

Затори в місті пов'язані з перекриттям вулиць, на яких йдуть зйомки фільму "Гарет Джонс". Стрічка - спільний проект Польщі, України та Великобританії.

Центр Харкова перекрили через зйомок голлівудського фільму. Зокрема, перекрито вул. Короленка, Громадянська, пл. Свободи і Зойфера.

Як повідомляє Vgorode, пробки в місті пов'язані з перекриттям вулиць, на яких йдуть зйомки фільму "Гарет Джонс". Стрічка - спільний проект Польщі, України та Великобританії. У головних ролях знімаються відомі англійські актори: Ванесса Кірбі, Джеймс Нортон, Пітер Сарсгаард.

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За сценарієм, у 1933 році репортер Гарет Джонс знайомиться в Москві з журналісткою Адою Брукс. "Ада відкриває йому очі на "радянську утопію", яка не має нічого спільного з реальністю. І Гарет, незважаючи на смертельні погрози, починає своє розслідування. Ховаючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову і масові репресії. Саме його викриття згодом стануть основою для роману "Скотний двір" Джорджа Оруелла", — йдеться в описі до фільму.

Частина сцен, дія яких відбувається в Москві, буде відзнято в Харкові. Зйомки будуть проходити у Польщі та Шотландії.

Головну роль у фільмі виконує Джеймс Нортон. Актриса Ванесса Кірбі грає журналістку Ада Брукс. З українських акторів у проекті зайняті Яків Ткаченко ("Припутні"), Олег Драч ("Битва за Севастополь"), Володимир Федорук, Ганна Шайдюк, Чала Анастасія, Аліна Ковальська.