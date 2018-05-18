Відома співачка кардинально змінила імідж заради українських геїв (відео)

Нове відео народна артистка України Ірина Білик презентувала в посольстві Німеччини в міжнародний день боротьби з гомофобією.

Співачка кардинально змінила імідж і презентувала нову пісню під назвою "Не ховай очей" і кліп на підтримку ЛГБТ-спільноти. Читайте такожНа концерті Білик охорона тягла за ногу зі сцени її скандального колишнього (відео) Нове відео народна артистка презентувала в посольстві Німеччини в міжнародний день боротьби з гомофобією. Говорили про необхідність боротьби з гомофобією на державному рівні. Міжнародний день боротьби з гомофобією відзначається 17 травня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter