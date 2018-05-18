Відома співачка кардинально змінила імідж заради українських геїв (відео)
09:59, 18 травня 2018Суспільство
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Нове відео народна артистка України Ірина Білик презентувала в посольстві Німеччини в міжнародний день боротьби з гомофобією.
Ірина Білик перефарбувалася в рудий і підтримала українських геїв
Співачка кардинально змінила імідж і презентувала нову пісню під назвою "Не ховай очей" і кліп на підтримку ЛГБТ-спільноти.
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Нове відео народна артистка презентувала в посольстві Німеччини в міжнародний день боротьби з гомофобією.
Говорили про необхідність боротьби з гомофобією на державному рівні.
Міжнародний день боротьби з гомофобією відзначається 17 травня.
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