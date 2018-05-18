Відома співачка кардинально змінила імідж заради українських геїв (відео)

09:59, 18 травня 2018
Суспільство
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Нове відео народна артистка презентувала в посольстві Німеччини в міжнародний день боротьби з гомофобією.

Говорили про необхідність боротьби з гомофобією на державному рівні.

Міжнародний день боротьби з гомофобією відзначається 17 травня.

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Теги: #ЛГБТ#ірина Білик