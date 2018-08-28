Відома українська співачка похвалилася піснею для російського серіалу (відео)
12:04, 28 серпня 2018Суспільство
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Співачка поділилася трейлером серіалу.
Пісня Лободи стала саундтреком / Instagram Світлана Лобода
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність у РФ, похвалилася черговим досягненням у російському шоу-бізнесі.
Вона повідомила, що її пісня "SuperSTAR", яка була представлена на початку червня цього року, стала саундтреком нового російського серіалу про футбол "Велика гра". Про це LOBODA написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
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Співачка поділилася трейлером серіалу.
У серіалі розповідається про футбольного наставника "з народу", якого обрали розчаровані провальним виступом збірної Росії фанати.
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