Відома українська співачка похвалилася піснею для російського серіалу (відео)

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність у РФ, похвалилася черговим досягненням у російському шоу-бізнесі.

Вона повідомила, що її пісня "SuperSTAR", яка була представлена на початку червня цього року, стала саундтреком нового російського серіалу про футбол "Велика гра". Про це LOBODA написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Співачка поділилася трейлером серіалу.

У серіалі розповідається про футбольного наставника "з народу", якого обрали розчаровані провальним виступом збірної Росії фанати.