"Що за копита?": Лорак розкритикували в Instagram за невдалий образ

Лорак нарвалася на критику через невдале взуття.

Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками знімком в чорному обтислому платті, і нарвалася на критику через невдале взуття.

Фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Масивні черевики привернули увагу шанувальників, вони назвали їх "копитами".

"Взуття може і класне, але воно вам не підходить. Дуже грубо виглядає", "Ось це страшне взуття", "Босоніжки жахливі", "Що за копита на ній?", - писали коментатори.

Як повідомляв УНІАН, Лобода в блискучому міні підкорила мережу.