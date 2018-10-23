"Що за копита?": Лорак розкритикували в Instagram за невдалий образ
11:10, 23 жовтня 2018Суспільство
7372 0
Лорак нарвалася на критику через невдале взуття.
Instagram Ані Лорак
Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками знімком в чорному обтислому платті, і нарвалася на критику через невдале взуття.
Фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Instagram Ані Лорак
Читайте такожТіна Кароль захопила мережу розкішним чином (фото)
Масивні черевики привернули увагу шанувальників, вони назвали їх "копитами".
"Взуття може і класне, але воно вам не підходить. Дуже грубо виглядає", "Ось це страшне взуття", "Босоніжки жахливі", "Що за копита на ній?", - писали коментатори.
Як повідомляв УНІАН, Лобода в блискучому міні підкорила мережу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter