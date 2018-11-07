"Дуже сміливо": брюнетка Дорофєєва підкорила фанатів зухвалим образом (фото)

Фото набрало понад 80 тисяч лайків.

Солістка українського поп-гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів новим фото у зухвалому образі.

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На опублікованій у Instagram світлині співачка позує у світшоті з принтом обкладинки першого альбому рок-гурту Nirvana, куртці з колаборації Moschino і H&M, короткій червоній картатій спідниці, щільних чорних колготках і білих кросівках. Доповнюють образ окуляри в стилі 90-х років.

Підписники у коментарях бурхливо відреагували на такий образ Дорофєєвої.

"Як завжди шикарно! Дуже сміливо білі шкарпетки на чорні колготки - але в цілому виглядає супер стильно!", "Божественна", "Стильна", "Красуня", "Крутий прикид", "Дуже гарно", "Образ - просто нереальний", - захоплюються підписники.

Проте знайшлися і ті, хто не оцінив "стритстайл" Дорофєєвої.

"Я особисто не бачив, щоб так ходили на вулиці", "На любителя, звичайно. Як на мене - бомж стайл", "Жах", - пишуть у коментарях.

Тим не менш, фото набрало понад 80 тисяч лайків.

Як повідомляв УНІАН, Дорофєєва на Хеловін постала в образі єгипетської цариці Клеопатри. Підписники відзначили, що в такому образі Надя схожа на українську співачку Світлану Лободу.