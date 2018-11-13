У Китаї розбилася українська модель (фото)

У дівчини не було страхового поліса, тому про оплату дорогих медпослуг з її роботодавцями домовлялися дипломати.

У Китаї українська модель розбилася на скутері, отримавши перелом ноги і хребта. Зараз Тетяна Трібель вже два тижні лежить в китайській лікарні і благає про допомогу небайдужих. Необхідна дівчині операція коштує 7,5 тисяч доларів.

Тетяна - мешканка Житомира. У Китай вона поїхала за контрактом працювати моделлю, передає ТСН.

Дівчина розповіла, що інцидент з нею стався 31 жовтня близько 1 години дня у місті Сямінь.

"Хлопець з мого агентства купив скутер. Запитав, чи вмію я їздити. Я не вмію. Він запропонував спробувати. Я не знаю, чому так вийшло. Я навіть на ковзани, лижі не стаю і на велосипед не сідаю. Боюся пошкодити що-небудь або синяк поставити. Може, переконало те, як він сказав, що це безпечно", - розповіла Тетяна.

"Сіла, проїхала 10 метрів, вивернулося кермо, врізалася в бордюр, перелетіла через кермо, зробивши колесо в повітрі. Впавши на асфальт, зрозуміла одразу, що поламана нога і спина. Боліло сильно, дихати не могла", - пригадала дівчина.

Тетяну забрала швидка. Враження про китайську лікарню у дівчини залишились не найкращі.

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"Мене просто тягали, кидали на стіл, як мішок картоплі, щоб зробити рентген. Чотири рази перекидали. Не давали знеболювальних. Через 6 годин дали ібупрофен. Сильне знеболювальне дали тільки тоді, коли я в один момент перестала дихати. Це на четвертий день", - нарікає Тетяна.

На переламану ногу їй навіть не наклали гіпс. На фото, яке Тетяна розмістила в соцмережі, видно просто перебинтовану ногу.

Після інциденту дівчина звернулася по допомогу до консульства України в Шанхаї. Дипломати змогли домовитися з її роботодавцем про оплату медичних послуг. Тетяна каже, що лікування дороге, не вказуючи точну суму.

Дипломати нарікають, що мало чим можуть допомогти в подібних випадках, якщо у українців, які подорожують або працюють за кордоном, немає страховки.

Через пару днів по Тетяну вилетить її чоловік. Посольство Китаю в Києві пішло на зустріч українській стороні і у відповідь на ноту консульства оперативно оформило чоловікові візу.