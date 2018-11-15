Тіна Кароль "засвітила" груди в глибокому декольте (фото)

Кароль захопила мережу новим образом.

Михайло Сосунов, який виступає під псевдонімом MICHAEL SOUL, поділився з шанувальниками фото зі своїм зірковим наставником Тіною Кароль.

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Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Співак був у команді української зірки в шоу "Голос країни".

На фото Тіна Кароль позує в корсеті, який підкреслив пишні груди артистки.

Раніше поп-діва Тіна Кароль постала перед своїми фанатами у відвертому вбранні на тонких бретельках, продемонструвавши своє глибоке декольте. Співачка подякувала публіці, яка відвідала її концерти.