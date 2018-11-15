Тіна Кароль "засвітила" груди в глибокому декольте (фото)
10:04, 15 листопада 2018Суспільство
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Кароль захопила мережу новим образом.
Кароль з'явилася у відвертому образі / фото instagram.com/soulmichael
Михайло Сосунов, який виступає під псевдонімом MICHAEL SOUL, поділився з шанувальниками фото зі своїм зірковим наставником Тіною Кароль.
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Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Співак був у команді української зірки в шоу "Голос країни".
На фото Тіна Кароль позує в корсеті, який підкреслив пишні груди артистки.
Раніше поп-діва Тіна Кароль постала перед своїми фанатами у відвертому вбранні на тонких бретельках, продемонструвавши своє глибоке декольте. Співачка подякувала публіці, яка відвідала її концерти.
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