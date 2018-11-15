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Тіна Кароль "засвітила" груди в глибокому декольте (фото)

10:04, 15 листопада 2018
Суспільство
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Кароль з'явилася у відвертому образі / фото instagram.com/soulmichael

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Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Співак був у команді української зірки в шоу "Голос країни".

На фото Тіна Кароль позує в корсеті, який підкреслив пишні груди артистки.

Раніше поп-діва Тіна Кароль постала перед своїми фанатами у відвертому вбранні на тонких бретельках, продемонструвавши своє глибоке декольте. Співачка подякувала публіці, яка відвідала її концерти.

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Теги: #фото#Тіна Кароль