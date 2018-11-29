Лобода пояснила, чому приховує ім'я батька молодшої доньки

Лобода, яку підозрюють у романі з лідером Rammstein Тіллем Ліндеманном, зізналася, чому не може назвати ім'я батька її новонародженої доньки Тільди.

Українська співачка Світлана Лобода пояснила, чому не каже про батька своєї другої дочки Тільди.

Про це вона розповіла в інтерв'ю російському реперу Басті в шоу GazLive, але відео пізніше чомусь було видалене.

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Співачка розповіла про існування якогось контракту, умов якого вона порушити не має права.

"Мені не дуже можна говорити про це. У мене контракт", – сказала співачка Басті, чим ще більше підігріла інтерес до свого особистого життя, пишуть Дни.ру.

Як повідомляв УНІАН, у травні Світлана Лобода народила другу доньку, яку назвала Тільдою. Проте хто батько дитини, досі точно не відомо. Ходять чутки, що співачку пов'язують романтичні стосунки з лідером групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.