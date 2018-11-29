Лобода пояснила, чому приховує ім'я батька молодшої доньки
15:07, 29 листопада 2018Суспільство
3041 0
Лобода, яку підозрюють у романі з лідером Rammstein Тіллем Ліндеманном, зізналася, чому не може назвати ім'я батька її новонародженої доньки Тільди.
Лободу підозрюють у романі з Тиллем Линдеманном / фото Instagram
Українська співачка Світлана Лобода пояснила, чому не каже про батька своєї другої дочки Тільди.
Про це вона розповіла в інтерв'ю російському реперу Басті в шоу GazLive, але відео пізніше чомусь було видалене.
Читайте такожА як же Лобода?: Тілля Ліндеманна запідозрили у новому романі (фото)
Співачка розповіла про існування якогось контракту, умов якого вона порушити не має права.
"Мені не дуже можна говорити про це. У мене контракт", – сказала співачка Басті, чим ще більше підігріла інтерес до свого особистого життя, пишуть Дни.ру.
Як повідомляв УНІАН, у травні Світлана Лобода народила другу доньку, яку назвала Тільдою. Проте хто батько дитини, досі точно не відомо. Ходять чутки, що співачку пов'язують романтичні стосунки з лідером групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter