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Лобода пояснила, чому приховує ім'я батька молодшої доньки

15:07, 29 листопада 2018
Суспільство
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Лободу підозрюють у романі з Тиллем Линдеманном / фото Instagram

Про це вона розповіла в інтерв'ю російському реперу Басті в шоу GazLive, але відео пізніше чомусь було видалене.

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Співачка розповіла про існування якогось контракту, умов якого вона порушити не має права.

"Мені не дуже можна говорити про це. У мене контракт", – сказала співачка Басті, чим ще більше підігріла інтерес до свого особистого життя, пишуть Дни.ру.

Як повідомляв УНІАН, у травні Світлана Лобода народила другу доньку, яку назвала Тільдою. Проте хто батько дитини, досі точно не відомо. Ходять чутки, що співачку пов'язують романтичні стосунки з лідером групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.

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Теги: #Світлана Лобода#Тілль Ліндеманн