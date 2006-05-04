У приватній СТО згоріли БМВ, Хонда і Фольксваген

Сьогодні близько 02.50 у м. Кременчук Полтавської області у приватній станції техобслуговування автомобілів сталася пожежа. Вогнем знищено п’ять автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними пожежників, вигоріли Хонда-акорд, Фольксваген-Джета, ВАЗ-2108, ЗАЗ-1103-Славута і БМВ.

Попередня сума збитків не менш як 40 тис. грн.

Пожежники кажуть, що їм вдалося врятувати майна ще на 100 тис. грн. Причини займання встановлюють оперативники. “Ймовірно, що це був навмисний підпал”, - зазначили у службі “01”.