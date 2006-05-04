В Україні будуть дощі, грози і навіть заморозки

5 травня на території України буде хмарно з проясненнями. Вночі у східній частині, вдень - на більшій частині території країни – пройдуть короткочасні дощі, окремі грози. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині та у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 4-9° тепла, на Прикарпатті - місцями заморозки 0-4°, вдень - 11-16° тепла, у західних областях - 17-20°.

6-7 травня хмарна погода, часом дощ, 6 травня у південній, а 7 травня у північній частині - невеликий дощ. У південних областях та Криму місцями грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у Приазов’ї та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 4-9° тепла, 6 травня (окрім західних областей) - 6-11°; вдень - 10-15°, у південній частині та на Закарпатті - до 17°.

8-9 травня невеликі та помірні дощі, лише 8 травня в Криму, 9 травня у західних областях, а вдень і у північних областях - без істотних опадів.

Температура вночі - 4-10° тепла, вдень - поступове підвищення до 13-18°, на півдні та Закарпатті - місцями 20°.

У Києві та області 5 травня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі - 7-9° тепла, вдень - 14-16°; по області вночі - 4-9° тепла, вдень - 11-16°.

6-7 травня хмарна погода. Часом дощ, 7 травня невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6 травня - 6-11°, 7 травня - 4-9° тепла; вдень - 10-15°.

8-9 травня часом невеликий дощ, лише вдень 9 травня без істотних опадів. Температура вночі - 4-10°, вдень поступово підвищиться до 13-18°.