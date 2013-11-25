Головне за день: огляд топ-новин

На Європейську площу в Києві масово прибувають учасники акції

На Європейську площу Києва масово прибувають люди, які виступають проти рішення уряду про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Тим часом, у Харкові учасники Євромайдану через заборону проведення масових заходів у зв'язку із спалахом ГРВІ вийшли на акцію у медичних масках.

Причиною стало те, що сьогодні в Харкові через загострення епідеміологічної ситуації обмежили проведення масових заходів і в усіх лікувальних закладах ввели карантин.

Також сьогодні у Чернігові близько 12.00 державні виконавці за підтримки міліції знесли Євромайдан, розташований у сквері імені Попудренка, поблизу Красної площі. Як повідомляли місцеві ЗМІ, знесення відбувалося у достатньо грубій формі, один із мітингувальників облив себе бензином та намагався знійснити самоспалення.

Однак учасники Євромайдану в Чернігові заявили про намір продовжувати акцію до 29 листопада.

Також сьогодні на тернопільський Євромайдан прийшли близько тисячі студентів, але правоохоронці змусили студентів забрати встановлений посеред Театрального майдану намет, мотивувавши тим, що студенти зарано розпочали акцію, яку зареєстрували на 13 годину.

Схожі акції відбувалися й за межами України. Так, у Норвегії зібралося аж два Євромайдани, у Берліні на Євромайдан вийшли 250 людей, причому до акції приєдналися українці, які спеціально прибули до Берліна з Гамбурга, Дрездена, Лейпцига та Штутгарта.

Крім того, парламентська меншість Грузії виступила з ініціативою підтримати "європейські прагнення українського народу", і при цьому засудити політику Росії.

За підсумками попередніх акцій в міліції почали розглядати скарги усіх сторін на правопорушення з боку як мітингувальників, так і правоохоронців.

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Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання мітингувальниками працівникам комунальних служб у демонтажі наметів на Майдані Незалежності.

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