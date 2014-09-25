Міграційна служба розробила порядок видачі переселенцям з Криму реєстрації на материку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДМС України.

Як зазначається в повідомленні, проект наказу розроблено відповідно до нещодавно внесених Верховною Радою України змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Передбачається, що довідка буде видаватися громадянам, зареєстрованим на території Криму, у день звернення та на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, до якого вносяться відомості про місце проживання і письмової заяви.

У довідці зазначатиметься адреса, за якою громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція. При цьому відомості (відмітка) про місце перебування такої особи вноситися до її паспорта не будуть, зазначають у міграційній службі.

Читайте такожПереселенців з Донбасу не довезли до РФ: через шторм людей кинули на Керченській переправі

Наразі проект наказу подано на підпис міністру внутрішніх справ України. Після затвердження наказ в установлений строк буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Видавати довідки міграційна служба зможе лише після офіційного опублікування зареєстрованого в установленому порядку наказу, пояснили в прес-службі.

Для отримання зазначеної довідки кримчанам необхідно буде звертатися до територіальних підрозділів ДМС України за місцем перебування, додали у відомстві.

Як повідомлялося, у серпня Верховна Рада прийняла зміни до Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Документ передбачає, що громадяни України, які проживають в Криму або переселилися з півострова, зможуть зареєструватися на материку без зміни прописки - їм буду видані довідки, що підтверджують місце їх перебування.