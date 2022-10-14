За його словами, така оцінка від Міненерго не відповідає дійсності.

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував заяву глави Міненерго Германа Галущенка про те, що російські ракетні удари 10 жовтня пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України.

Про це йшлося у його інтерв'ю Радіо НВ.

Данілов наголосив, що така оцінка не відповідає дійсності і є некоректною.

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"Я хотів би зауважити, що розрахунки, які давав міністр Герман Галущенко про 30%, є абсолютно некоректними. Це не відповідає дійсності", - сказав секретар РНБО.

За його словами, все, що можна було впорядкувати, вже виправили.

"І не потрібно лякати населення, що у нас 30% енергетичної потужності відсутня. Це не відповідає дійсності. Потрібно дуже коректно все це відслідковувати", - пояснив Данілов.

Водночас він додав, що Росія дійсно намагалась знищити 30% енергетичної інфраструктури України.

"Сьогодні відновили майже скрізь, на всіх територіях відновлено енергопостачання. Ми наперед готувалися до всіх цих процесів. Розуміємо, що відбувається у цій галузі, не треба лякати людей", - наголосив секретар РНБО.

Данілов заявив, що Росія планує продовжити знищення критичної інфраструктури України, в тому числі — газопроводів.

Масований ракетний обстріл РФ

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила ракетні атаки на 13 областей України та місто Київ. У результаті цього загинули 20 людей і ще 108 - поранені. Пошкоджень зазнали 205 об'єктів, серед яких 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків та об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, російські окупанти завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС на Вінниччині.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

Глава Міненергетики нашої країни Герман Галущенко заявив, що близько 30% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено в результаті російських ракетних ударів.

12 жовтня, в компанії "Укренерго" повідомили, що стабілізували енергоживлення Києва та центральних областей України.

Повідомлялося, що ворог випустив по Україні 84 ракети (зокрема, Х-101, х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С"), 24 безпілотника. Український Forbes оцінив випущені в цей день ракети в 400-700 мільйонів доларів.

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