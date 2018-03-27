Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 330 вибухів в Донецькій області

В Луганській області спостерігалося відносне затишшя, зазначили в місії.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 330 вибухів у Донецькій області.

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Про це повідомляє місія у своєму звіті за період з 19:30 25 березня до 19:30 26 березня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши, серед іншого, приблизно 330 вибухів супроти орієнтовно 220)", - сказано у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення були зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Авдіївки, Горлівки, Світлодарська, Лебединського, Пищевика, сіл Заїченко та Роза.

При цьому в Луганській області місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, проте без вибухів, у порівнянні з попередньою добою, коли не було зафіксовано взагалі жодного порушення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови СММ Александр Хуг заявив, що у період з початку 2018 року і до 23 березня було зафіксовано понад 10 тис. випадків порушень перемир'я на Донбасі.