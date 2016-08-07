За добу окупанти 54 рази обстріляли сили АТО, захисникам Мар’їнки "довелося відповісти" на провокацію ДРГ

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook штаб АТО.

Зокрема, 26 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, 23 - на Донецькому, 5 - на Луганському.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри ворог неодноразово відкривав вогонь по Авдіївці, Світлодарську, Новоселівці та Новоселівці Другій.

Протитанкові гранатомети були застосовані у Пісках та по шахті "Бутовка", а великокаліберні кулемети - біля Новгородського.

"У Зайцевому противник провокував українських армійців вогнем зі стрілецької зброї. На ділянці фронту Красногорівка - Зайцеве ворог застосував бойові машини піхоти, кулемети та міномети різного калібру", - йдеться у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку супротивник вів гранатометний вогонь в районі Лебединського та Павлополя. У Старогнатівці, Новотроїцькому, Березовому та Водяному російські окупанти використовували стрілецьку зброю.

"Захисникам Мар’їнки на початку минулої доби довелося відповісти на збройну провокацію ДРГ. По укріпленнях в районі Красногорівки та позиціях морських піхотинців у Широкиному у другій половині доби російські окупанти застосували мінометний вогонь та БМП. На цій ділянці фронту зафіксовано активність ворожого снайперу", - розповіли в штабі.

На Луганщині під гранатометний обстріл потрапили Новозванівка та Кримське, по позиціях у Попасній ворог вів здебільшого неприцільний вогонь.