За добу окупанти 54 рази обстріляли сили АТО, захисникам Мар’їнки "довелося відповісти" на провокацію ДРГ
За минулу добу противник 54 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook штаб АТО.
Зокрема, 26 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, 23 - на Донецькому, 5 - на Луганському.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри ворог неодноразово відкривав вогонь по Авдіївці, Світлодарську, Новоселівці та Новоселівці Другій.
Протитанкові гранатомети були застосовані у Пісках та по шахті "Бутовка", а великокаліберні кулемети - біля Новгородського.
"У Зайцевому противник провокував українських армійців вогнем зі стрілецької зброї. На ділянці фронту Красногорівка - Зайцеве ворог застосував бойові машини піхоти, кулемети та міномети різного калібру", - йдеться у повідомленні.
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На Маріупольському напрямку супротивник вів гранатометний вогонь в районі Лебединського та Павлополя. У Старогнатівці, Новотроїцькому, Березовому та Водяному російські окупанти використовували стрілецьку зброю.
"Захисникам Мар’їнки на початку минулої доби довелося відповісти на збройну провокацію ДРГ. По укріпленнях в районі Красногорівки та позиціях морських піхотинців у Широкиному у другій половині доби російські окупанти застосували мінометний вогонь та БМП. На цій ділянці фронту зафіксовано активність ворожого снайперу", - розповіли в штабі.
На Луганщині під гранатометний обстріл потрапили Новозванівка та Кримське, по позиціях у Попасній ворог вів здебільшого неприцільний вогонь.