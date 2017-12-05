Доба в АТО: бойовики обстріляли підступи до селища на Луганщині, трьох військових поранено

Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Загалом, за минулу добу, зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців Збройних Сил України було поранено. Їх доправлено до медичних установ.

"На Луганському напрямку Світлодарська дуга залишилася найнестабільнішим місцем протистояння. Тут, біля населеного пункту Луганське, інтенсивність обстрілів з мінометів різних калібрів і усього спектру піхотного озброєння найбільша і, з невеликими перервами, тривала фактично впродовж усієї вчорашньої доби. У цьому районі також відбулося бойове зіткнення, яке продовжувалось понад п’ять годин. Наші бійці відбили напад диверсійно-розвідувальної групи загарбників зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го Армійського корпусу Південного військового округу РФ. У результаті бою ворог поніс втрати – одного вбито і ще двоє поранено. Також, у цьому районі противник з великокаліберних кулеметів турбував захисників Новолуганського", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики мінують Донбас боєприпасами російського виробництва - СЦКК

Наражаючи на небезпеку цивільне населення, бойовики обстріляли з артилерії калібру 152-мм підступи до Врубівки – населеного пункту, який розташований за декілька кілометрів від лінії зіткнення.

"Понад два десятки мін калібру 120-мм було випущено ворогом по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Кримського і Причепилівки. На Донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів та піхотного озброєння неодноразово обстрілював опорні пункти поблизу Пісків і Кам’янки", - додали у відомстві.

Раніше стало відомо, що ЗСУ відбили атаку під Світлодарськом.