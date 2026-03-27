Втрати України в наступі менші, ніж в обороні: Дикий назвав співвідношення

Більшість втрат України на фронті відбуваються на етапі логістики.

Україна продовжує утримувати співвідношення втрат на фронті на свою користь. Про це розповів Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру, в етері на Radio NV.

"Під час оборонних дій приблизно 1 до 3. А там, де ми переходимо в контрнаступальні дії, десь навіть 1 до 5. Це, до речі, унікально. Раніше е завжди було вигідніше сидіти в глухій обороні і просто відбивати навали на тебе. Зараз ні", – сказав Дикий.

Він додав, що це повʼязано зі створенням зони інфільтрації, у мовах якої перехоплювати ініціативу і робити локальні тактичні контрнаступи стає вигідніше, ніж оборонятися. Водночас він зазначив, що більшість втрат України відбувається не безпосередньо на фронті, а під час логістичних дій.

"Більша частина втрат зараз не безпосередньо в бойовому зіткненні, а на логістиці – саме на пересуванні в цій "кілзоні". Точно більше половини, значно більше – саме на ротаціях і логістиці", – додав Дикий.

За словами експерта, наразі близько 60% усіх втрат РФ – це наслідок роботи дронів. Тоді як інші 40% – від артилерійських ударів Сил оборони України. Він також додав, що наразі Україна та Росія утримують паритет за кількістю дронів.

"Поки що по оптоволоконних вони нас випереджають. Я дуже сподіваюсь, що це ненадовго, так, але на сьогодні це ще так. По неоптоволоконних навпаки, ми їх випереджаємо і достатньо серйозно. І загалом це створює картину, що вступити в прямий бій з ворогом наразі не так вже й просто. Набагато важче вижити в кілзоні, дістатися до того місця, де вже нарешті зустрінешся із своїм ворогом", – відзначив Дикий.

Втрати РФ: важливі новини

У січні цього року ЗМІ підрахували підтверджені втрати РФ у війні проти України. За їхніми даними, офіційно відомо про смерть щонайменше 160 тисяч російських військовослужбовців. Водночас вони зазначають, що ці цифри не є повними, оскільки часто смерть військового в РФ не є публічною.

Водночас аналітики з Інституту вивчення війни раніше зазначали, що РФ, ймовірно, вдасться досягти певних тактичних успіхів під час своєї весняно-літньої наступальної кампанії ціною значних втрат. Водночас, на їхню думку, ворогу не вдаться захопити "пояс фортець", який Сили оборони утримують на Донеччині.

