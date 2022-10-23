Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по ворогу.

За добу Збройні сили України відбили атаки окупантів в районах восьми населених пунктів.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Тим часом авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА "Орлан".

У Генштабі також повідомили, що військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять інших важливих об'єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за минулу добу російські загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів по території України.

22 жовтня в Одеській області та у Луцьку росіяни поцілили в об'єкти енергетики. Також ворожі "прильоти" є у місті Рівне і в Хмельницькій та Кіровоградській областях. У Львівській області спрацювала система протиповітряної оборони, а в Чернівецькій - ракету ворога збив літак наших військ.

Війна в Україні - основне

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

Вас також можуть зацікавити новини: