Президент вчергове звернувся до українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив про видання наказу про призов резервістів в особливий період.

Про це він повідомив під час відеозвернення у вівторок ввечері.

Глава держави уточнив, що мова йде виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. За словами президента, в загальній мобілізації потреби немає.

"Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці. За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони", - додав Зеленський.

Він також закликав політиків бути державними діячами й відкинути свої амбіції заради України.

Нагадаємо, що ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці та журналісти.

У НАТО сьогодні заявили, що Росія перейшла від прихованих спроб дестабілізувати Україну до відкритих воєнних дій.