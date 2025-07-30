Міністр оборони України не відкидає можливості разом з партнерами утворити ланцюги обміну зброєю.

Під час війни не може відбуватися експорт озброєнь, виготовлених українськими приватними виробниками, заявив в інтерв’ю українській службі BBC News новий міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Експорт зброї – це політичне рішення, завжди і в будь-якій країні. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій недостатньо тої або іншої зброї, неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва – ми маємо знаходити засоби, як профінансувати зброю й віддати нашим збройним силам", – вважає міністр.

Видання вказує, що деякі виробники зброї в Україні підтримують рішення про експорт озброєння, мотивуючи це тим, що держава не закуповує у них той обсяг зброї, який вони виробляють. Водончас, їм потрібні кошти, щоб виробляти більше зброї та робити її кращою.

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Шмигаль запевнив, що українська влада шукає додактові кошти, щоб "замовити все, що в державі може вироблятись".

"Але в умовах війни прямий експорт уявити неможливо... Можуть бути партнерські проєкти, коли частина залишається на складах партнерів. Можливо утворювати з партнерами міцні ланцюги обміну зброєю. Але не прямий експорт", - висловив думку міністр оборони.

Війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Шмигаль натякнув, що Україна дуже близька до виробництва власної балістики. Однак, він додав, що це поки вся інформація, яку він може надати. Вказується, що президент України Володимир Зеленський теж заявив, що Україна матиме власні балістичні ракети.

Також ми писали, що Шмигаль поділився, що на 2026 рік Україні треба щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Він додав, що триває робота з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Зокрема, додав Шмигаль, вже йдуть предметні перемовини з членами ЄС та НАТО.

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