Зірка "Сексу у великому місті" почала боротьбу за пост губернатора Нью-Йорка

"Міранда", якій у 2004 році "Еммі" вручив Трамп, візьме участь в праймеріз Демократичної партії.

Зірка серіалу "Секс у великому місті" Синтія Ніксон заявила, що висуває свою кандидатуру на пост губернатора штату Нью-Йорк і візьме участь в праймеріз Демократичної партії. Ніксон, яка грала в серіалі роль Міранди Хоббс, збирається боротися з нинішнім губернатором Ендрю Куомо.

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Вона оголосила про початок своєї кампанії. "Я люблю Нью-Йорк, і сьогодні оголошую про висунення моєї кандидатури на пост губернатора. Приєднуйтесь до нас", - написала Ніксон в Twitter.

51-річна актриса ніколи раніше не займала виборні посади. З 1998 по 2004 рік Ніксон грала роль амбітного адвоката в серіалі "Секс у великому місті", за що отримала премію "Еммі" в 2004 році. "Еммі" їй вручав не хто інший, як Дональд Трамп, тоді відомий в першу чергу як телезірка. Останнім часом Ніксон піддає його різкій критиці.

Синтія Ніксон - лесбіянка. Вона і її дружина Крістін Маріноні уклали шлюб у 2012 році. Маріноні, ЛГБТ-активістка, працювала разом з мером міста Нью-Йорк, демократом Біллом де Блазіо. Вона пішла зі своєї посади в лютому. І Ніксон, і Маріноні допомагали фінансово передвиборній кампанії де Блазіо.

Ніксон давно виступає за реформу системи освіти у Нью-Йорку. "Я пишаюся тим, що закінчила державну школу, - каже вона. - Мені були надані шанси, яких більше немає для більшості школярів Нью-Йорка. Наші лідери нас підвели".

"У нашому штаті більше економічної нерівності, ніж де б то не було в країні", - говорить вона. У січні Ніксон написала колонку для сайту CNN, в якій говорилося: "Якщо ми щось зрозуміли за час першого року президентства Трампа, так це те, що ніяка кавалерія не прийде нам на допомогу".

"Ми самі ця кавалерія. У 2018 році всі ми, кожен з нас, повинні зробити все, що можемо, для того щоб повернути контроль над урядом. Якщо ми хочемо змін, то ми повинні це зробити самі", - підкреслила актриса.

Якщо Синтія Ніксон буде обрана, вона стане першою жінкою-губернатором штату Нью-Йорк.

Згідно з опитуванням, проведеним нью-йоркським коледжем Сієна до того, як Синтія Ніксон офіційно заявила про своє висунення, Ендрю Куомо підтримують 66% демократів, а Ніксон 19%.

60-річний губернатор хоче переобратися на третій термін. У пресі ходять чутки, що до 2020 року він може висунути свою кандидатуру в президенти США.

Під час передвиборної кампанії виборцям напевно нагадають про корупційні скандали у столиці штату, місті Олбані.

Близький друг Куомо і його колишній помічник Джозеф Перкоко минулого тижня був визнаний винним у корупції.

Самому губернатору ніяких звинувачень не висували, але його ім'я і прізвище часто звучали під час судового розгляду.