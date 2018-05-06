У Лісабоні пройшла офіційна церемонія відкриття Євробачення-2018 (відео)
20:09, 06 травня 2018Світ
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Блакитною доріжкою пройшли всі артисти та представники делегацій 43 країн-учасниць.
Учасників зустрічали четверо ведучих / фото eurovision.tv
Сьогодні, 6 травня, у Лісабоні відбулася офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2018".
Урочисте відкриття проходило на лісабонському узбережжі. Під час церемонії усі артисти та представники делегацій 43 країн-учасниць, за традицією, пройшли доріжкою, яка цього року стала блакитною.
Тема Євробачення в 2018 році присвячена океану, тому організатори вирішили замінити традиційну червону доріжку на ефектну блакитну.
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Учасників зустрічали четверо ведучих.
Як повідомляв УНІАН, міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2018 проходить в португальському Лісабоні з 8 по 12 травня. Україну на Євробаченні 2018 в Лісабоні представить співак MELOVIN з піснею Under The Ladder.
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