У Лісабоні пройшла офіційна церемонія відкриття Євробачення-2018 (відео)

Блакитною доріжкою пройшли всі артисти та представники делегацій 43 країн-учасниць.

Сьогодні, 6 травня, у Лісабоні відбулася офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2018".

Урочисте відкриття проходило на лісабонському узбережжі. Під час церемонії усі артисти та представники делегацій 43 країн-учасниць, за традицією, пройшли доріжкою, яка цього року стала блакитною.

Тема Євробачення в 2018 році присвячена океану, тому організатори вирішили замінити традиційну червону доріжку на ефектну блакитну.

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Учасників зустрічали четверо ведучих.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2018 проходить в португальському Лісабоні з 8 по 12 травня. Україну на Євробаченні 2018 в Лісабоні представить співак MELOVIN з піснею Under The Ladder.