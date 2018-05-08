Ілон Маск вийшов у світ з новою дівчиною (фото)

Маск з'явився на Балу інституту Костюма в компанії 30-річної канадської співачки Граймс.

На балу Інституту костюма-2018 46-річний Ілон Маск з'явився в компанії 30-річної канадської співачки Граймс.

Від уважних журналістів не вислизнула важлива деталь — Grimes одягла кольє з символікою Tesla. Виглядала супутниця Маска вчора досить брутально — вона була одягнена в готичному стилі.

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На Met Gala вчора була присутня і Ембер Херд. Як вона відреагувала на нову пасію свого колишнього коханого, невідомо.

Клер Еліс Буші, більш відома як Grimes, — незалежна канадська співачка, музикант, відеорежисер, автор пісень, художниця і продюсер.