Фанати "Зоряних воєн" зацькували в мережі актрису з нової частини саги

Причиною цькування послужило азіатське походження актриси. Через атак з боку хейтеров Тран була змушена видалити свій Instagram-аккаунт.

Актриса Келлі Мері Тран, яка виконала одну з головних ролей у фільмі "Зоряні війни: Останні джедаї", піддалася нападкам з боку фанатів саги. Про це пише NME.

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Причиною цькування послужило азіатське походження актриси. Через атак з боку хейтеров Тран була змушена видалити свій Instagram-аккаунт.

Крім того, протягом усіх останніх місяців фанати саги вели боротьбу з нею в соцмережах, закидаючи расистськими висловлюваннями, і навіть кілька разів переписували її опис в онлайн-енциклопедії "Зоряних воєн" в образливому ключі.

У новій частині саги Мері Келлі Тран зіграла в сазі одну з головних героїнь, техніка на ім'я Роуз Тіко.

Як повідомляв NEWSONE, компанія Lucasfilm має намір присвятити третій спін-офф "Зоряних воєн" мисливцеві за головами Бобі Фетту.