З'явився трейлер нового фільму про теракт Брейвіка в Норвегії (відео)

Головну роль Андерса Брейвіка виконав норвезький актор Андерс Даніелсен Льє. Прем'єрний показ картини відбудеться на Венеціанському кінофестивалі.

Американський стримінговий сервіс Netflix випустив трейлер фільму «22 липня» про теракт в норвезькому Осло. Ролик розміщено на офіційному YouTube-каналі сервісу.

Фільм зняв американський режисер Пол Грінграсс, відомий за фільмами про Джейсона Борна.

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Головну роль влаштував теракт Андерса Брейвіка виконав норвезький актор Андерс Даніелсен Льє. Прем'єрний показ картини відбудеться на Венеціанському кінофестивалі.

Раніше на Берлінському кінофестивалі показали фільм Еріка Поппе «Утейа, 22 липня». Стрічка розповідає про теракти в Норвегії, скоєних Андерсом Брейвіком. 22 липня 2011 року він убив 77 людей на знак протесту проти мультикультуралізму та «мусульманського вторгнення».