У США роздали головні музичні нагороди American Music Awards (фото)

Тріумфатором вечора стала співачка Тейлор Свіфт, яка перемогла у чотирьох номінаціях: артист року, краща поп/рок співачка, найкращий поп/рок альбом і тур року.

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