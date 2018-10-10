У США роздали головні музичні нагороди American Music Awards (фото)
10:52, 10 жовтня 2018Світ
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Тріумфатором вечора стала співачка Тейлор Свіфт, яка перемогла у чотирьох номінаціях: артист року, краща поп/рок співачка, найкращий поп/рок альбом і тур року.
У лос-анджелеському Microsoft Theater відбулася щорічна церемонія нагородження премії American Music Awards.
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Тріумфатором вечора стала співачка Тейлор Свіфт, яка перемогла у чотирьох номінаціях: артист року, найкраща поп/рок співачка, найкращий поп/рок альбом і тур року.
Найкращою соул/R&B-співачкою була визнана Ріанна, а найкращою в категорії реп/хіп-хоп стала Карді Бі.
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