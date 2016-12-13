У Вільнюсі місцеві жителі знаходять у поштових скриньках запрошення переселятися до Росії (фото)

Про це повідомляє Delfi.lt.

Минулого тижня вільнюсці були здивовані, знайшовши в поштових скриньках брошури з написом "Росія" і російським прапором.

"Найдивніше, що в паперових брошурах були вказані посилання на інтернет-сайти, контактна інформація російського посольства, і таблиці, в яких – порівняння деяких цін", - сказано в повідомленні.

Приміром, кВт/год електроенергії в Литві вартий – 0,12 євро, в Росії – 0,04 євро. Порівнюються і ціни на бензин: В Литві літр коштує близько євро, а в Росії – 0,5 євро. Крім того, зазначено, що в Калінінграді менше доведеться платити за комунальні послуги – 70 євро в самий холодний місяць, а в Литві - 280 євро.

Стверджується також, що ціни на товари першої необхідності в Литві у два рази вище, а при тому, що середня зарплата статистичного жителя Литви вище - близько 500 євро, а в Росії - 430 євро, в Литві купівельна спроможність нижче.

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На іншій сторінці порівнюються статистичні дані вже не Литви і Калінінградської області, а Литви та Росії, тільки чомусь за різні роки.

У економістів такі висновки викликали посмішку. Наприклад, старший економіст Swedbank Неріюс Мачюліс назвав дані вибірковою статистикою, яка до того ж неточна. "Це називається "як брехати за допомогою статистики", порівняння цін вибіркове.

Посольство Росії визнало, що це воно поширює брошури, і це частина державної програми зі сприяння добровільному переселенню до Російської Федерації співвітчизників, які проживають за кордоном, затвердженої президентом РФ Володимиром Путіним у 2006 році.

Працівник посольства заявила, що програма успішно здійснюється, однак згідно зі статистикою, в Литві ця програма провалилася.