Головне за день: огляд топ-новин

The Guardian: АНБ слухало телефони 35 світових лідерів

Телефонні номери 35 світових лідерів передав АНБ неназваний високопоставлений американський чиновник у складі списку з 200 номерів. Ці телефони були негайно поставлені на прослуховування, повідомляє видання. Імена керівників держав, чиї телефони прослуховувалися, не називаються.

Також сьогодні стало відомо, що Едвард Сноуден має у своєму розпорядженні 30 тисяч документів, що підтверджують стеження США за Росією. Рівень стеження за РФ, - так само як за Бразилією, Мексикою, Францією та Австралією, - був "середнім", тоді як наймасштабніше перехоплення телекомунікацій велося в Афганістані, Пакистані, Ірані, Саудівській Аравії та Іраку.

За даними видання, американська влада в даний час попереджає ряд зарубіжних розвідок, з якими таємно співпрацює, що деякі з наявних у Сноудена документів містять інформацію про збір цими спецслужбами даних про Росію, Іран та Китай. Зокрема, може бути оприлюднена інформація про те, як одна з країн НАТО збирала для Військово-повітряних і Військово-морських сил США цінні розвіддані про Росію, повідомляє газета з посиланням на джерело в адміністрації, яке погодився говорити лише на умовах анонімності.

Крім того, США викрили у стеженні за урядом Італії. Агентство національної безпеки США (АНБ) і Британський центр урядового зв'язку (GCHQ) займалися відстежуванням внутрішньої комунікації італійського уряду і військових відомств країни.

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