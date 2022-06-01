Матеуш Моравецький зазначив, що податки до бюджету РФ значно скорочуються в несировинних секторах.

Західні санкції відносно Російської Федерації діють. Ефект від введених обмежень слабо видно через постійні надходження до російського бюджету від продажу нафти та газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі Європейської Ради в Брюсселі.

За словами польського політика, дія санкцій США і Євросоюзу видно на надходженнях податків до бюджету Російської Федерації - вони значно скорочуються в несировинних секторах. При цьому він вказав, що миттєвого ефекту чекати не варто.

Крім того, Моравецький зазначив, що економіка РФ втрачає технології, креативність і повністю залежить від енергоносіїв.

"Я також вважаю, що в майбутньому, але не настільки далекому, вона (російська економіка - УНІАН) також може постраждати від цін на нафту, і це буде надзвичайно болючим ударом", - підкреслив польський прем'єр.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT. Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба". Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується більше 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Ощадбанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Сьогодні глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

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