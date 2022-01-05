Серед протестувальників ніхто не проявляє навмисну агресію до сил правопорядку.

Схожість нинішньої ситуації в Казахстані з українським Майданом в тому, що в епіцентрі протесту люди дбають, щоб не постраждали випадкові перехожі, будують барикади, до них підвозиться вода і організовується харчування.

Про це УНІАНу розповів журналіст казахстанського журналу Adam bol Аян Шаріпбаєв.

"Я на власні очі спостерігав, як протестуючі захопили військовий КАМАЗ, на ньому збили паркан резиденції президента і звідти посипалися автоматні постріли. КАМАЗ так і застряг на місці... Поліція застосовує всі дозволені та не дозволені методи. Мені говорили про те, що били прикладами. Сльозогінний газ застосовують абсолютно безконтрольно... Усі як у дні Майдану, куди я їздив", - розповів журналіст.

Він запевняє, що ніхто не проявляє навмисну агресію до сил правопорядку.

"На площі зібралися, щоб висловити протест поточним становищем, в економіці, політиці, соціальному житті. Люди хочуть бути почутими. Довгі роки немає зв'язку з народом, незалежні ЗМІ знищені. Всі рівні влади захоплені кланами. Багато претензій до судів, до правоохоронців. Це природна нормальна реакція після 30 років диктатури. Нічого дивного в тому, що відбувається я не бачу", - розповів журналіст.

Він зазначає, що середньостатистичний портрет протестуючого такий: це молода людина з непостійною роботою і маленьким заробітком, яка не може прогодувати сім'ю, яка втомилася від безгрошів'я, відсутності перспектив, танців під російську або китайську дудку, якій просто нічого втрачати.

"Якщо людину не годувати, тримати в клітці - вона постарається цю клітку розламати. Ось, що відбувається. Люди втомилися чекати змін, які нібито ініціює влада. Люди не хочуть кадрових рішень, якими влада звикла затикати проблеми. Хочуть повного зміщення правлячої еліти", - пояснив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, у Казахстані з 2 січня відбуваються акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду та виступають проти корупції.

Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримані сотні осіб.

У зв’язку з акаціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він постановив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангистауській областях з 5 по 19 січня запроваджено надзвичайний стан.

У зв’язку з акціями протесту МЗС порадило українцям утриматись від відвідування Казахстану.