Коли твій колишній одружується: вираз обличчя екс-дівчини принца Гаррі на його весіллі став мемом

Коли дівчина зайняла своє місце в каплиці, присутні не могли не помітити її сумного погляду.

Колишня дівчина принца Гаррі Челсі Дейві була присутньою на його весіллі з акторкою Меган Маркл. Користувачі соцмереж почали активно обговорювати невеселий вираз її обличчя на весільній церемонії.

Читайте такожКолишні кохані принца Гаррі прийшли на його весілля (фото)

Як нагадує Buzzfeed, принц зустрічався з Дейві близько 9 років тому. Зазначається, що коли дівчина зайняла своє місце в каплиці, присутні не могли не помітити сумного виразу її обличчя.

Користувачі мережі, які спостерігали за трансляцією весілля, визнали ситуацію кумедною. Відзначається також, що дівчину запросили на урочисту церемонію, але не на вечірку після неї.

When your ex gets married and you're at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O — Caroline Moss (@socarolinesays) 19 травня 2018 р.

This really is an unfortunate photo. She looks like the scorned woman at the end of an episode of a soap opera.. staring and plotting.. whisky in hand... the regret.. the envy.. #RoyalWedding#ItShouldHaveBeenMe#chelseadavy#TheExpic.twitter.com/ICw1Fb5G5U — Just Me (@BusiPsych) 19 травня 2018 р.

Harry's ex's got invited to the wedding but not the after-party?



Man literally said, "come and watch my greatness, then go home". pic.twitter.com/dWHSaicXj9 — Thor Odinson. (@OhioV1) 19 травня 2018 р.

Як повідомляють ЗМІ, свого часу Дейві сама кинула Гаррі через ревнощі, виявивши в його телефоні повідомлення від прихильниці.

Напередодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.