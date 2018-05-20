Коли твій колишній одружується: вираз обличчя екс-дівчини принца Гаррі на його весіллі став мемом

11:55, 20 травня 2018
Курйози
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Колишня принца Гаррі прийшла на його весілля і стала мемом / Samantha Quek

Колишня дівчина принца Гаррі Челсі Дейві була присутньою на його весіллі з акторкою Меган Маркл. Користувачі соцмереж почали активно обговорювати невеселий вираз її обличчя на весільній церемонії.

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Як нагадує Buzzfeed, принц зустрічався з Дейві близько 9 років тому. Зазначається, що коли дівчина зайняла своє місце в каплиці, присутні не могли не помітити сумного виразу її обличчя.

Користувачі мережі, які спостерігали за трансляцією весілля, визнали ситуацію кумедною. Відзначається також, що дівчину запросили на урочисту церемонію, але не на вечірку після неї.

Як повідомляють ЗМІ, свого часу Дейві сама кинула Гаррі через ревнощі, виявивши в його телефоні повідомлення від прихильниці.

Напередодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.

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Теги: #принц Гаррі і Меган Маркл