"F*ck Trump!": оскароносний Роберт де Ніро обматюкав Трампа і зірвав овації (відео)
Актор Роберт Де Ніро використовував ненормативну лексику щодо президента США Дональда Трампа, виступаючи на церемонії вручення премії "Тоні" в Нью-Йорку.
Актор вийшов на сцену "Радіо-сіті мьюзик-холл", щоб оголосити переможця в одній з номінацій, але перш ніж оголосити виступ Брюса Спрінгстіна, де Ніро двічі вилаявся на президента Америки.
"Я збираюся сказати. F*ck Trump. Тепер все не так добре з Трампом. Тільки F*ck Trump", - сказав де Ніро.
Телеканали "запикали" слова актора, однак підтвердили їх у підписі до відео.
Robert De Niro say 'F--- Trump' at #TonyAwards, crowd goes crazy https://t.co/KaY9MRupb5pic.twitter.com/jscqs8VvKm— Variety (@Variety) 11 червня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, лише 41% опитаних американців схвалюють роботу Дональда Трампа на посту президента США в цілому.