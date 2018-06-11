"F*ck Trump!": оскароносний Роберт де Ніро обматюкав Трампа і зірвав овації (відео)

"Я збираюся сказати. Fuck Trump. Тепер все не так добре з Трампом. Тільки Fuck Trump", - сказав де Ніро.

Актор Роберт Де Ніро використовував ненормативну лексику щодо президента США Дональда Трампа, виступаючи на церемонії вручення премії "Тоні" в Нью-Йорку.

Актор вийшов на сцену "Радіо-сіті мьюзик-холл", щоб оголосити переможця в одній з номінацій, але перш ніж оголосити виступ Брюса Спрінгстіна, де Ніро двічі вилаявся на президента Америки.

"Я збираюся сказати. F*ck Trump. Тепер все не так добре з Трампом. Тільки F*ck Trump", - сказав де Ніро.

Телеканали "запикали" слова актора, однак підтвердили їх у підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, лише 41% опитаних американців схвалюють роботу Дональда Трампа на посту президента США в цілому.