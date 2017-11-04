З каналізації в Лондоні витягли велетенську брилу жиру (фото)

Брила жиру довжиною 250 метрів і вагою в 130 тонн, яка заблокувала каналізацію на сході Лондона, була знищена після дев'ятитижневої битви, заявила місцева влада, пише Російська служба ВВС.

Гігантський жирберг (від слів "жир" і "айсберг") - тверда маса з застиглого жиру, вологих серветок, підгузників, масла і презервативів - був виявлений в каналізаційному тунелі вікторіанської епохи в районі Уайтчепел у вересні.

У асенізаторів компанії Thames Water, яка відповідає за всі каналізаційні труби під вулицями міста, пішло більше двох місяців на боротьбу з цим монстром через масштаб шкоди, завданої жирбергом каналізації.

Над вилученням жирберга працювала команда з восьми осіб, фінальну частину роботи довелося виконувати вручну, за допомогою лопат.

Керуючий Thames Water Алекс Сондерс заявив, що "чудовисько остаточно переможене", назвавши роботу по боротьбі з жирбергом "однією з найбільш огидних".

Як жирберги виникають? Звідки вони беруться? Причина - звички місцевих жителів. А саме, дві звички.

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По-перше, звичка смажити їжу в маслі або жирі, а потім зливати цю непотрібну, але ще гарячу, і відповідно рідку жирову масу в раковину на кухні. Масу, яка потім, в глибині водопроводу благополучно застигає, кам'яніє і закупорює всі труби.

І по-друге, звичка викидати в унітаз настільки дивні предмети як вологі серветки, тампони і панчохи.

Все це застряє в жирі в каналізації, туди дістається чергова порція свіжого жиру, і створюється ефект коралового рифу, який починає рости все вище і вище, все ширше і ширше.