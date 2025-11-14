Спеціалісти з’ясували, що навіть трирічні автомобілі в Україні нерідко мають скручений пробіг.

Афери з одометром є "‎хворобою"‎ не тільки старих, а й нових машин. Про це УНІАН повідомили фахівці онлайн-бази про вживані транспортні засоби carVertical.

Аналіз показав, що найбільш ризиковими є транспортні засоби 2002 року випуску – в цьому випадку 18,5% моделей, перевірених спеціалістами, мали підроблені показники одометра. На новіших авто пробіг скручували не так часто.

Якщо казати про машини, випущені у 2021 році, фахівці зафіксували лише 2% випадків скручування одометра. У випадку з автомобілями 2022 року цей показник становив 3%, тоді як у моделей 2023 року він зменшився до 2,7%.

Експерти підрахували, що автомобілі 2000 року випуску мають середнє скручування 110 900 км, а у випадку з моделями 2010 року цей показник становить 100 500 км. Якщо казати про 2020-й, то тут цифра зменшилася до 90 000 км. У моделей 2023 року показник становив "‎лише"‎ 19 900 км.

Пошкоджені авто

Експерти також з’ясували, що 53-60% перевірених авто, які випустили з 2011 по 2017 роки, мають зареєстровані пошкодження. Серед машин 2021 року випуску історію пошкоджень мали 40,7%, тоді як у моделей 2023-го цей показник становить 68,6% (піковий рівень). "‎Доказ того, що жоден автомобіль не застрахований від пошкоджень"‎, – зазначають у carVertical.

Ремонт пошкоджень нових машин коштує значно дорожче, що пов’язано із дорогими деталями та передовими технологіями.

Так, середня вартість ремонту моделі 2000 року становить 102 543 гривні, тоді як для моделі 2020 року вона сягає 249 033 гривні. Для автомобіля 2023 року цей показник взагалі становить "космічні" 849 642 гривні.

Методологія і поради

Висновки були зроблені на основі онлайн-звітів про історію машин, які клієнти компанії придбали в нашій країні протягом минулого року. Дослідження охопило авто, які випустили з 2000 по 2023 роки.

Автомобілі, які мали скручений пробіг чи зафіксовані пошкодження, згрупували за роком випуску, перевели у відсотки та ранжували.

Для того, щоб запобігти проблемам зі скрученим одометром фахівці радять перевіряти історію автомобіля в авторизованих сервісних центрах.

"‎Шахраї часто обирають об’єктом своїх махінацій новіші автомобілі з більшим пробігом, адже скручування їх одометрів дозволяє заробити більше. Дані це підтверджують: скручування пробігу в новіших автомобілях часто буває більшим, ніж у старих"‎, – пояснює експерт авторинку Матас Бузеліс.

