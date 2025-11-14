Як зазначили в "Укренерго", найбільший обсяг обмежень 14 листопада буде у вечірні години.

Росія вдарила дронами та ракетами по енергетичних об’єктах у кількох областях України, що призвело до знеструмлення частини споживачів, повідомляє Міненерго.

"Внаслідок атак на ранок залишаються знеструмленими споживачі на Донеччині, Київщині та Одещині. Енергетики оперативно виконують відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах", - зазначили в повідомленні.

Крім того, до завершення поточної доби у більшості регіонів споживачам будуть почергово відключати світло, повідомили у відомстві. Промисловість та бізнес також мають зменшити споживання електроенергії відповідно до визначених лімітів.

Відео дня

У Міненерго також нагадали, що актуальні графіки відключень можна переглянути на сайті відповідного обленерго.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок ворожої атаки у столиці на ранок були знеструмлення, проте вони вже усунуті, і діють графіки відключення. Також є перебої з опаленням в Деснянському та частині Подільського району.

В "Укренерго", у свою чергу, додали, що до кінця доби 14 листопада в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години).

Атаки РФ на українську енергетику

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю Росія масовано атакувала Київ та область дронами і ракетами, є влучання у багатьох районах, у тому числі в багатоповерхівки. За даними поліції, у Києві внаслідок російського удару постраждали приблизно 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні близько 430 дронів та 18 ракет.

У ніч на 11 листопада Росія вдарила по Одещині, загорілось кілька енергооб’єктів. Також було пошкоджено депо "Укрзалізниці".

Вас також можуть зацікавити новини: