За даними польського економічного інституту, за 20 років атомна енергетика має забезпечувати в країні від 25 до 40% виробництва електроенергії – в залежності від кількості побудованих реакторів.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Польща активно розвиває атомну енергетику, прагнучи гарантувати енергетичну незалежність від Росії.

Як заявив експерт з енергетики польського економічного інституту Адам Ющак, Польща має знайти замему російському викопному паливу, повідомляє Financial Times.

"Ми бачимо значні зміни в польському та європейському мисленні щодо атомної енергетики. Тепер всі повністю усвідомлюють, що ми маємо замінити викопне паливо, особливо імпортоване з Росії", - сказав Ющак.

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За даними польського економічного інституту, за 20 років атомна енергетика має забезпечувати в країні від 25 до 40% виробництва електроенергії – в залежності від кількості побудованих реакторів.

Також уряд покладає на ядерну енергетику основні надії щодо зупинки глобального потепління.

Ситуація з газом:

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

26 грудня 2022 року Путін заявив про те, що Росія хоче відновити постачання газу по газопроводу Ямал-Європа.

Ситуація з нафтою:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

27 грудня Путін підписав указ про застосування "спеціальних економічних заходів" у паливно-енергетичній сфері у зв'язку з встановленням рядом держав граничної ціни на російські нафту і нафтопродукти.

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