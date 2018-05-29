На Одещині 13-річний грабіжник відібрав гаманець у 16-річного підлітка

Гаманець з банківськими картками та документами вдалося повернути потерпілому.

У місті Ізмаіл (Одеська область) 13-річний хлопець вирвав гаманець з рук у 16-річного підлітка.

Як повідомляється на сайті Нацполіцїі Одеської області, до правоохоронців звернулася мати постраждалого.

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«Поспілкувавшись з потерпілим, правоохоронці з'ясували, що о п'ятій годині ранку на вулиці до нього підійшов незнайомий молодик і попросив спочатку сигарету, а потім і 10 гривень. Хлопець відповів, що не курить і грошей у нього немає. На що невідомий пригрозив перевірити. Після цього юнак дістав гаманець, у якому були 1100 гривень. Тільки-но він спробував витягти гроші, як зловмисник вихопив його і втік у невідомому напрямку», – вказано у повідомленні.

Слідчі швидко встановили, що до скоєння злочину причетний 13-річний ізмаїльчанин.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, - прокоментував ситуацію начальник Ізмаїльського відділу поліції Роман Галкін. - Гаманець, в якому знаходилися банківські картки та документи, повернули потерпілому. Досудове слідство триває».

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