На Дніпропетровщині виявили схованку з вибухівкою (фото)

Схрон було облаштовано в одній з покинутих будівель, з нього вилучено майже півтора кілограма пластиду та шнур для ініціювання вибуху.

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили у Дніпропетровській області схованку з вибуховою речовиною. Читайте такожУ метро Києва затримали чоловіка з вибухівкою (фото) Як повідомляє прес-центр СБУ, зі схрону, який був облаштований в одній з покинутих будівель селища Обухівка Дніпровського району, правоохоронці вилучили майже півтора кілограма пластиду та шнур для ініціювання вибуху. Вилучені предмети направлені на експертизу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter