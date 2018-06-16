На Дніпропетровщині виявили схованку з вибухівкою (фото)
03:35, 16 червня 2018Інциденти
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Схрон було облаштовано в одній з покинутих будівель, з нього вилучено майже півтора кілограма пластиду та шнур для ініціювання вибуху.
Вилучені предмети направлені на експертизу / фото Служба безпеки України, Facebook
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили у Дніпропетровській області схованку з вибуховою речовиною.
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Як повідомляє прес-центр СБУ, зі схрону, який був облаштований в одній з покинутих будівель селища Обухівка Дніпровського району, правоохоронці вилучили майже півтора кілограма пластиду та шнур для ініціювання вибуху.
Вилучені предмети направлені на експертизу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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