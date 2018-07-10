На Одещині загорівся екскурсійний автобус з півсотнею дітей

Інформації про постраждалих немає. Наразі експертна група з’ясовує усі обставини події.

На трасі Київ-Одеса загорівся екскурсійний автобус, який перевозив 57 дітей у супроводі батьків.

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Як повідомили у перс-службі Патрульної поліції Одеської області, загоряння сталося у моторному відсіку автобуса.

Рятувальники, які приїхали на виклик, евакуювали усіх пасажирів на безпечну відстань та локалізували пожежу. Правоохоронці викликали додатковий транспорт для перевезення пасажирів.

Інформації про постраждалих немає. Наразі експертна група з’ясовує усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня На Львівщині легковик зіткнувся з пасажирським автобусом, один чоловік загинув.