"Сам росіянин був шокований": озвучено нову версію вбивства українця в Туреччині

За словами очевидиці, українець був добре напідпитку, він не дуже твердо тримався на ногах.

Українець Андрій Сова нібито був нетверезим під час конфлікту з росіянином Андрієм Похвальним, який закінчився смертю першого.

Про це заявила очевидиця сутички Юлія Захарова. Зазначимо, що її точка зору відрізняється від тієї, що розповідала про інцидент дружина Андрія Сови, передає "Обозреватель".

"Футбольний матч ще не розпочався, по телевізору було видно, що команди готуються до гри, суддя підкидає монетку. Той росіянин (Андрій Похвальний – Ред.) сидів за столом, там були ніби ще жінки, діти. Він був не п'яний, може, трохи випив. А українець, який старший (Андрій Сова – Ред.) був добре напідпитку, він не дуже твердо тримався на ногах, ходив між столиками", - стверджує Захарова.

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За її словами, Андрій Сова підійшов до столика росіянина і зав'язалася словесна перепалка.

"Потім росіянин встав і ніби ляснув його по обличчю. Українець впав долілиць на спину і знепритомнів. Сам росіянин був шокований від того, що сталося. Люди стали надавати українцю допомогу. Ми ще побігли по воду і серветки, думали, зараз знадобиться. Росіянин спробував піти, але співробітники готелю затримали його, взяли за руки і повели в кімнату адміністратора. Викликали "швидку", лікарі забрали українця. Але вже тоді говорили, що у нього все погано. Дружину його знайшли вже через кілька годин", - говорить Захарова.

Її свідчення також є у матеріалах справи Андрія Похвального.

Як повідомляв УНІАН, трагічна подія сталася 7 липня - це був другий день відпочинку подружжя на курорті. У готель, де вони жили, пробрався російський турист і після словесної перепалки штовхнув українця. Той вдарився головою об землю і після тижневої коми помер.