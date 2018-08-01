Напад з кислотою в Херсоні: активістку перевезуть до Києва
12:49, 01 серпня 2018Інциденти
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31 липня на Катерину Гандзюк напав невідомий і облив її кислотою.
Активістка, яку в Херсоні облили кислотою, знаходиться в стабільно важкому стані / фото facebook.com/uakateryna
Співробітницю міськради Херсона активістку Катерину Гандзюк, яку невідомий облив кислотою, перевезуть на лікування до Києва.
Про це пише Херсон Daily, посилаючись на слова голови комісії з питань медицини та освіти в Херсоні Леоніда Ремиги.
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На засідання комісії 1 серпня не прийшло більшість депутатів. Присутні припустили, що депутати пішли провідати Гандзюк, проте голова комісії Ремига відкинув припущення.
"До неї, все одно, зараз нікого не пускають. Готується евакуація до Києва", - сказав він.
Як відомо, 31 липня на Гандзюк напав невідомий і облив її кислотою. Її стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Гандзюк отримала хімічний опік більше 30% тіла.
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