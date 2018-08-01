У Києві чоловіку, який протестував проти знесення гаражів, прострелили ногу

Чоловік вийшов із автівки і вистрілив киянину в ногу. Після цього він поїхав з місця події.

У Києві на вулиці Туполєва чоловіку, який мітингував проти знесення гаражів, прострелили ногу.

В столиці введено план "Перехоплення", повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Для встановлення обставин інциденту на місці працює слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

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На даний час вже відомо, що учасники перекрили дорогу на вулиці Туполєва, проте такі дії обурили одного із водіїв. Чоловік вийшов із автівки і вистрілив киянину в ногу. Після цього він поїхав з місця події. Потерпілому, в якого дотикове поранення, надали медичну допомогу.

"Співробітники поліції опитують свідків події для встановлення обставин та причин конфлікту. У Києві ввели план "Перехоплення", тож усі наряди поліції зорієнтовані на пошуки автомобіля", - наголосили в столичному главку.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження розпочате за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення вол.