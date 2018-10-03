На Полтавщині жінки-роми влаштували масову бійку через горіхи (відео)
14:19, 03 жовтня 2018Інциденти
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На відео видно, як жінки тягають одна одну за волосся, в хід йшли удари по різним частинам тіла.
У Кременчуці жінки-роми побилися через горіхи / фото kremen.today
У місті Кременчуці Полтавської області жінки ромської національності влаштували масову бійку.
Як повідомляє Кременчук.today, причиною конфлікту став пункт прийому горіхів. Відео інциденту на своїй сторінці в Facebook опублікував місцевий житель Олександр Ткаченко.
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На відео видно, як жінки тягають одна одну за волосся, в хід йшли удари різними частинами тіла. Під час бійки з них навіть злітало взуття.
Перехожі в конфлікт вирішили не втручатися.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика.
Як повідомляв УНІАН, на вокзалі у Києві роми напали на поліцейського. Тікаючи від очевидця події, молодий чоловік ромської національності потрапив під колеса автомобіля.
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