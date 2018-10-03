На Полтавщині жінки-роми влаштували масову бійку через горіхи (відео)

На відео видно, як жінки тягають одна одну за волосся, в хід йшли удари по різним частинам тіла.

У місті Кременчуці Полтавської області жінки ромської національності влаштували масову бійку.

Як повідомляє Кременчук.today, причиною конфлікту став пункт прийому горіхів. Відео інциденту на своїй сторінці в Facebook опублікував місцевий житель Олександр Ткаченко.

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На відео видно, як жінки тягають одна одну за волосся, в хід йшли удари різними частинами тіла. Під час бійки з них навіть злітало взуття.

Перехожі в конфлікт вирішили не втручатися.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика.

Як повідомляв УНІАН, на вокзалі у Києві роми напали на поліцейського. Тікаючи від очевидця події, молодий чоловік ромської національності потрапив під колеса автомобіля.