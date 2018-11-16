У Києві "обчистили" народного депутата - ЗМІ

Злодієві дісталися документи Єдакова та банківські картки.

У Шевченківському районі Києва 14 листопада обікрали народного депутата (фракція "Народний фронт") Ярослава Єдакова.

Це сталося в торговельному центрі "Україна" на площі Перемоги. За інформацією джерела "Обозревателя", народний обранець разом з донькою провів в універмазі півтори години. А коли сів у машину (близько 17:00), то виявив, що з його сумки зникло портмоне.

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Злодієві дісталися документи нардепа і банківські картки, про суму готівки не повідомляється.

Серед вкрадених документів, за інформацією джерела, були водійські права, депутатське посвідчення та техпаспорти на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado і Toyota Самгу. Їхніми власниками є родичі Єдакова.

Народний депутат - член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

Нагадаємо, в червні ЗМІ повідомляли, що у Києві на Печерську квартирні злодії обчистили апартаменти колишньої дружини глави забороненої "Комуністичної партії України" Петра Симоненка - Світлани Симоненко.