У Львові з ювелірного магазину викрали золоті вироби на 2,7 мільйона гривень

У Львові невідомі зловмисники викрали з ювелірного магазину золоті вироби на суму 2,7 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, ювелірний магазин знаходиться у приміщенні торгівельного центру на вулиці Широкій у Львові.

Встановлено, що близько 6.00 13 вересня, пошкодивши вхідні двері, зловмисники викрали золоті вироби на суму 2,7 млн грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна).

В обласному управлінні поліції наразі не уточнюють, чи був обладнаний магазин охоронною сигналізацією, а також як дісталися зловмисники до приміщення торгівельного центру, в якому знаходиться ювелірний магазин.