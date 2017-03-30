На околиці Києва після нічної пожежі продовжує тліти трава (відео)
13:33, 30 березня 2017Інциденти
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На Осокорках усе ще тліє попелище.
Згарище на Осокорках / Скріншот
На околиці столиці в місці, де вночі вигоріло 4 квадратних кілометри луки, стоїть їдкий запах диму. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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На Київщині пройшов дощ, а пожежники повідомили, що ліквідували вогонь, але трава продовжує тліти і в повітрі пахне димом.
На околиці столиці продовжує тліти трава після нічної пожежі
Як повідомляв УНІАН раніше, на околицях Києва розпочалась велика пожежа. За даними очевидців, НП сталася біля озера Святище. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною пожежі у стало загоряння очерету.
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